Volley | Europei femminili 2023 | la Repubblica Ceca avanza alla fase finale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nella Pool C deglidinoTurchia,, Germania e Svezia. Percorso netto per i turchi che superano 3-0 le tedesche (25-15, 25-20, 28-26) e consolidano la testa della classifica del girone, che vede al secondo posto lache ha battuto 3-0 la Svezia. La squadra, guidata da Gabriela Orvosova, vince il primo set 25-23, trova il massimo vantaggio di +5 nel secondo poi chiuso 25-20. Infine, archivia la contesa con il 25-22 dopo essere andata sotto 10-11 e regala un compleanno speciale al tecnico Ioannis Athanasopoulos. Niente da fare per Haak e compagne che chiudono al quarto posto della Pool C. Fuori dalle prime quattro ...

Abbiamo la finale del Sittinga Parma, le finali di Beachin Romagna, il trofeo delle Regioni tra Bellaria e Cesenatico. Avremo l'apertura deglitra pochi giorni con la partita ..., la Spagna prima avversaria nelle gare a eliminazione diretta . Il tabellone deglifemminili: Spagna e poi Francia . Italia, il segreto della nazionale di Mazzanti: sono tutte all'...In Aggiornamento: Hanno preso il via oggi, giovedì 24 agosto a Madrid (Spagna) i CampionatiUnder 18 di beach. Ottimo esordio per entrambe le coppie azzurre nella rassegna continentale di categoria. Debutto con vittoria nel tabellone femminile per Asia Aliotta e Linda Moretti ;...

Europei Volley femminili, l'Italia si prepara ad affrontare la Spagna agli ottavi di finale a Firenze: il tabellone e gli scenari.Ecco l’orario e dove seguire in streaming ed in diretta TV in chiaro la sfida di Volley femminile tra Italia e Spagna ...