Violenza su donne | Polidori Fi | ‘per impedire aggressioni agire su prevenzione’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non importa l’età, la latitudine, la provenienza sociale. I dati ci confermano che nei femminicidi questi fattori non contano. Ce lo racconta la cronaca, le percentuali non cambiano da anni. E puntualmente le tragedie aumentano in estate: mariti e stalker hanno più tempo a disposizione, si esce la sera e si abbassa la tutela”. Così in un’intervista a QN la deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di ‘Azzurro donna’, Catia. “Il femminicidio è qualcosa di culturale, atavico – sottolinea -. Fino a 40 anni fa l’Italia contemplava il delitto d’onore, se picchiavi la moglie significava che la stavi correggendo”. “Anni fa proposi un quaderno scolastico con i diritti dei bambini e delle bambine, perché il rispetto si coltiva da piccoli – aggiunge – Laè divisa in tre fasi. Il prima è la prevenzione, ...