Violenza donne | cos' è il CAM e perché è importante lavorare con gli uomini maltrattanti

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mancano ancora quattro mesi alla fine del 2023 e dall'inizio dell'anno abbiamo contato già 75 femminicidi e centinaia di stupri (quello di gruppo avvenuto a Palermo che ha particolarmente scosso l’opinione pubblica per via dell’efferatezza e della giovane età dei carnefici è solo l’ultimo). Non passa un giorno in cui le cronache non raccontino violenze di genere ormai quasi normalizzate per la frequenza che le riguardano. Mentre il ministro dell’Interno Salvini commentando i fatti di Palermo invoca la castrazione chimica, è necessario chiedersi quali strumenti si possono mettere in campo per prevenire lamaschile sulle, e per rieducare gliche l’hanno commessa., va sottolineato, non mostri o animali come nelle ultime ore si tendono spesso a dipingere gli stupratori di Palermo nel tentativo ...

... la società tutta Lo scorso giugno il governo ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge con le norme contro i femminicidi e più in generale per il contrasto allasulle. Era ...In questi anni abbiamo aiutato oltre 2.000vittime di tratta e, 5.000 minori italiani e stranieri, 15.000 adulti in situazione di fragilità dovuta alla migrazione, alla disabilità o ...Se in sette ne violentano una, o se uno ammazza la sua ex, come per magia ci dimentichiamo le adesioni fideistiche alle neoreligioni per cui non esistono uomini ema solo percezioni, per cui ...

Violenza sulle donne, la provocazione di Emma Dante apra un confronto vero tra noi uomini la Repubblica

Oltre quattrocento persone scese per le vie di Bologna in memoria di Alessandra Matteuzzi a un anno dal femminicidio e delle altre donne vittime di violenza ...La Rete Viola invita tutti alla camminata del 21 ottobre e lavora per organizzare nuove iniziative nelle scuole.