Violenza di genere | dov' è la risposta forte e chiara delle istituzioni?

E in ogni caso la libertà di espressione non riguarda i discorsi razzisti o che incitano allao all'odio, fondati sull'intolleranza di, xenofoba, antisemita, islamofoba o religiosa. ...... e c'è da dire che mettere in piedi una fantasia delè piuttosto audace. Si tratta appunto ... Dopo lasessuale di Palermo si parla da giorni di cultura dello stupro, di società ...... qualche anno fa, in una lezione sulladi, volli leggere e commentare il testo di un brano di un noto trapper italiano, al tempo al centro di accese polemiche. Non mi stupì tanto l'...

Violenze e maltrattamenti: sei donne aggredite in una notte Giornale di Brescia

L'ex pm della Procura di Bergamo carmen Pugliese spiega ai lettori il perché di certe scelte fatte dalla magistratura sullo stupro di palermo ...Se violenze come quelle di Palermo possono accadere, e i protagonisti possono ragionevolmente pensare di farla franca, è perché in Italia succedono nello stesso tempo cose antiche, e cose nuove.