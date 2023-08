Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 19.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO , IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI ST AIN CODA ALTEZZAFIUMICINO CON RIPECUSSIONI SULLAFIUMICINO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTENTE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA VIA DEI RUTULI DIREZIONE LATINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA LAURENTINA MENTRE CODE IN AUMENTO SULLA VIA DEL MARE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE TRA BORGO SANTA RITA E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA TRAFFICO SOSTENUTO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA ...