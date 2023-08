Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 18.20 VALERI AVENRINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, REGOLARE LA CIRCONE ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CODE IN AUMENTO SULLA VIA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULAL VIA DLE MARE TRA BORGO SANTA RITA E VIA DI PRATICA IN DIREZIOEN DI POMEZIA TRASPORTO PUBBLICO ULTIMO GIORNO DI LAVORI SUI BINARI DELLA METRO A, ANCORA INTERROTTA LA TRATTA TAVIANO ARCO DI TRAVERTINO IL SERVIZIO È SOSTITUITO CON BUS MA15 TRASPORTO FERROVIARIO DA VENERDÌ 25 AGOSTO A ...