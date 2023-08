Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 17 | 45

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AgostoORE 17.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, REGOLARE LA CIRCONE ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO PUBBLICO Terminano Oggi LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA Per IL RINNOVO DEI BINARI. L’interruzione Riguarda LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS MA15 MENTRE DALLE ORE 21 INTERA LINEA SOSTITUITA DA BUS DA VALERIA VERNINI E ASTRAL ...

... i lavori in corso in via Città di Nimes, il cui impatto a livello di traffico ericade ... Quindi per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona enon ci sarà quindi nessuna ...... alla A14 in direzione nord e alle arterie che conducono versodall'Abruzzo e dalla Campania. ...sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione "VAI" (Anas ...I lavori in corso in via Città di Nimes, il cui impatto a livello di traffico ericade anche sulle strade e i quartieri limitrofi, fanno rimandare l'attuazione della Ztl ...Verona enon ...