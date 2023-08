Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 16.20 VALERIA VRNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AD ECCEZIOEN DI CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZAFIUMICINO A CAUSA DI INCIDENTE , RIPERCUSSIONI SULLAFIUMICINO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA RISOLTI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SU VIA APPIA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO E NEL VITERBESE A TARQUINIA SULL’AURELIA BIS ALTEZZA STRADA VICINALE DEGLI ARCHI INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL6CASSINO PROSEGUONO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE, PERTANTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA LE ...