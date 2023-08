Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 15.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE CODE SU VIA APPIA A SANTA MARIA DELLE MOLE A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA CAPANNE DI MARINO E VIALE DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE ID ALBANO SPOSTIAMOCI NEL VITERBESE, A TARQUINIA DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA STRADA VICINALE DEGLI ARCHI NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO PUBBLICO Terminano oggi LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA per IL RINNOVO DEI BINARI. l’interruzione riguarda LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS MA15 MENTRE DALLE ORE 21 INTERA LINEA SOSTITUITA DA BUS INFINE, SULLA FERROVIA ...

La fiera di San Giuliano A Macerata cambiamenti in vista per lain occasione dei festeggiamenti per il patrono San Giuliano (26 - 31 agosto). Il comando ...sarà deviato sul percorso via" ...Saranno interessate le seguenti strade: L'attraversamento di corsoall'intersezione con via ... Le ordinanze temporanee di modifica e disciplina della, emanate dal Comando di Polizia ...... sul ponte tra viae via SS. Martiri, al campetto da streetbasket in località San Giovanni, ... 'Le telecamere garantiscono ai cittadini maggiore sicurezza - commenta l'assessore allae ...