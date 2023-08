Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, REGOLARE LA CIRCONE ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI SU VI LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN DIREZIONEA CAUSA DI LAVORI, ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SULLA REGIONALE DI FIUGGI, ALL’ISTITUZIONE DEI NUOVI LIMITI DI VELOCITA’ TRA SAN CESAREO E CASTELMASSIMO, TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...