Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO PERO DUE INCIDENTI TRA UN PENSATE E UNA VETTURA SULLA A1 FIRENZETRA GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO A1 A24 IN DIREZIONE NAPOLI E TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN DIREZIONEA CAUSA DI LAVORI, ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL6CASSINO PROSEGUONO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE, PERTANTO LA ...