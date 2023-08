Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)DEL 24 AGOSTOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE TRA UN PENSATE E UNA VETTURA SULLA A1 FIRENZETRA GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO A1 A24 IN DIREZIONE NAPOLI E TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE PASSIAMO ALLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO ATTIVI, COME SEMPRE, BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE ...