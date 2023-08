Vi spiego perché ancora non c’è alternativa a Meloni La versione di Orsina

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 agosto 2023) Giorgiadeve essere interpretata all’insegna del pragmatismo molto più che dell’ideologia: è affrettato dire che dietro il silenzio sul generale Vannacci e dietro la scelta sulle banche si possa leggervi un ritorno a una cultura di destra sociale. Lo dice a Formiche.net il prof. Alessandro, direttore della Luiss School of Government e autore per Rubbettino di “Una democrazia eccentrica. Partitocrazia, antifascismo, antipolitica”, secondo cui non ci sono altre opzioni politiche a questo governo. Qualcuno dice che dietro il silenzio sul generale e dietro la scelta sulle banche si possa leggervi un ritorno a una cultura di destra sociale. È così? Per il momento, la ritengo una conclusione affrettata. Il provvedimento sulle banche non è una mossa in direzione di una destra liberale, ma di una destra sociale, su questo non c’è dubbio. Ma ...