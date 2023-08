“Verso la Dop Campania” | confronto a Castelvenere tra produttori e l’Assessore regionale Nicola Caputo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“la Dop” è il titolo dell’incontro che gli imbottigliatori sanniti e, in particolare, di(il comune più “vitato” d’Italia), avranno conall’agricolturanell’ambito del programma della quarantunesima edizione della Festa del Vino, promossa ed organizzata adalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. All’incontro, che si svolgerà domani nel chiosco comunale all’aperto (ore 19), oltre a, interverranno Alessandro Di Santo (Sindaco di), Gerardo Canfora (Rettore Università degli Studi del Sannio), Salvatore Falato (Presidente Associazionedi Vino di ...

La replica, con tanto di scuse di Voi Hotels, è arrivata pocoo: 'Abbiamo letto con grande ... 'ci impegniamo per praticare i valori dichiarati, tra i quali in modo prioritario, il rispettoi ...Settorii quali la Regione Piemonte offre costante supporto alle imprese impegnate sul fronte ... che conta 18 vini Docg, 41 vini Doc, 14 prodotti, 9 prodotti Igp e 341 prodotti Pat, con ...... insieme all'interesseesperienze enogastronomiche e legate alla tradizione. È quanto emerge ... e delle certificazioni di qualità, DOC, DOCG, IGP e IGT. Inoltre, secondo un'indagine di ...

Il Bergamotto di Reggio verso il DOP, la soddisfazione del Consorzio: “insieme si può andare lontano ... StrettoWeb

Calciomercato Bologna - Quasi fatta per il terzino del Leicester Kristiansen, che dovrebbe arrivare a Bologna per le viste mediche nei prossimi giorni.Milano, 24 ago. - (Adnkronos) - Correa out, Sanchez in. Cambia così l'attacco nerazzurro, dopo che Inter e Olympique Marsiglia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Francia del "Tucu" Corr ...