Ventotene Falso | citazione in giudizio diretta dell’ex-generale Macioce ora commissario per Santo Stefano

Secondo l'esposto i comuni di Formia e, attraverso la municipalizzata Futuro Rifiuti .... Non solo la Csa non può ricevere i rifiuti oggi ma non lo potrà farlo fino al 2024. La minaccia ...Ma l'elenco risultatoha già attirato l'attenzione su questo importante riconoscimento e ha ... la splendida spiaggia di Sapri in Campania, quella dinel Lazio e le isole Tremiti in ...Secondo l'esposto i comuni di Formia e, attraverso la municipalizzata Futuro Rifiuti .... Non solo la Csa non può ricevere i rifiuti oggi ma non lo potrà farlo fino al 2024. La minaccia ...

Ventotene / Concessioni e decandenza vice-sindaco Sportiello, fissata udienza processo per falso e abuso Temporeale Quotidiano