Veiga perché ha scelto l’Al-Ahli | mega ingaggio e problema commissioni col Napoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Gabrisarà un nuovo giocatore delil club arabo gli pagherà unda oltre 12 milioni di euro. Arrivano ulteriori notizie sulla decisione di Gabridi trasferirsi al. Il club arabo in una sola notte ha beffato iled ha chiuso l’accordo con il Celta Vigo. La società che ha una squadra in Saudi Pro League non pagherà l’intera clausola rescissoria al Celta Vigo, ma le cifre saranno più o meno le stesse che avrebbe pagato il, con un accordo che era stato già trovato settimana scorsa e poi saltato. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa sapere anche altri dettagli della vicenda Gabri. Ilaveva offerto unda 2 ...

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano ulteriori dettagli da Fabrizio Romano sul mancato accordo col Napoli e l'affare Gabri- Al Ahli .gli arabi non pagheranno la clausola rescissoria : hanno trovato l'accordo col Celta Vigo , accordo che il Napoli inizialmente aveva trovato con il club spagnolo e poi è ...IN ARABIA SAUDITA - Una beffa clamorosa per il Napoli,i rallentamenti con l'agente di Gabrihanno portato ad un drastico cambio di rotta: il centrocampista del Celta Vigo è pronto per ...... inizia a trapelare un certo ottimismo per la chiusura dell'affarecon il Celta Vigo. tutte ... C'è la volontà da parte degli spagnoli di chiudere l'affare, anchecon il denaro del Napoli il ...