Veiga | Danso | James | “un soldo” e tanti soldi arabi | la storia si ripete

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il calciomercato estivo del Napoli è da bocciare, al 24 agosto 2023. Senza mezzi termini. I Campioni d’Italia in carica non sono riusciti a rinforzarsi e, anzi, hanno perso anche pedine fondamentali. Il Napoli che ha appena vinto il terzo Scudetto della suaha mire europee impor, come annunciato da Aurelio De Laurentiis il 5 maggio 2023 in occasione della prima festa Scudetto al ‘Maradona’. Ma come si vince la Champions League se la rosa è incompleta? Come la si vince se nel calciomercato estivo non si riesce a rinforzare una squadra sì molto forte ma che ha perso una pedina fondamentale come Kim Min-Jae e l’allenatore dello Scudetto? Natan – il sostituto di Kim – ha già saltato la prima partita perché “si deve ambientare”, dice l’allenatore Rudi Garcia. A Verona, il 15 agosto 2022, Kim Min-Jae era già titolare e leader della squadra di ...