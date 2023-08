“Vederlo diventare papà…” | la bellissima dedica di Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 agosto 2023)sono da poco diventati genitori, e non mancano mai di aggiornare i follower sulla loro vita con il piccolo Cesare Augusto. E proprio l’ultimo post dell’influencer èto al compagno: una carrellata di foto dell’ingegnere intento ad accudire il neonato, accompagnate da una dolce. “papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facessi a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme.” scrive ...