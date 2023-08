Vannacci non andrà a La Piazza | Annullerò la partecipazione | ha connotazione politica

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il generale Robertoha deciso di non partecipare a La, la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica. Il militare, al centro delle polemiche per via dei contenuti del suo libro Il mondo al contrario, era stato invitato all’evento che si terrà in provincia di Brindisi dal 26 al 28 agosto: avrebbe dovuto aprire la serata che vede, tra gli altri ospiti, anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - rispettivamente anche ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto. "Se le motivazioni bizzarre con cui ha rinunciato a partecipare al nostro dibattito sono della stessa natura delle eccentriche tesi socio-politiche del suo libro, noi de ...

... il governo blocca i salvataggi multipli delle Ongospite alla kermesse politica di Ceglie ... "In Fratelli d'Italia " ha continuato il deputato "era mai stato ufficializzato, è il ruolo ...Il generale Roberto, autore del libro Il Mondo al contrario , ha annunciato chepresenzierà alla kermesse di Affaritaliani "La Piazza - Il bene comune", prevista domenica 27 agosto a Ceglie Messapica , in ...A togliere l'amministrazione dall'imbarazzo ci ha pensato lo stesso: 'Mi è stato fatto l'invito giorni fa per Ceglie Messapica.conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato ...

Ho letto tutto il libro del generale Roberto Vannacci, e non potete capire quello che davvero c'è dentro Fanpage.it

"Non parteciperò a 'La Piazza'. Ero stato invitato un paio di giorni fa, in piena tempesta mediatica e non avevo avuto tempo per verificare di cosa si… Leggi ...Alla fine Vannacci ha deciso di non partecipare. Il generale, al centro di un vortice di polemiche per alcune dichiarazioni reputate omofobe e razziste contenute nel suo libro "Il mondo al contrario", ...