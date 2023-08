Vannacci insiste su Egonu | “Quando vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico come italiana”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tiene ancora banco la vicenda di Roberto. È lo stesso generale mercoledì a riaccendere le polemiche in un video nel quale parla della pallavolista Paola: “unache ha lanon laimmediatamenteappartenente all’etnianon perché sono razzista ma perché da 8mila anni l’italiano stereotipato è bianco”. Un’affermazione non nuova al generale dell’Esercito, che già nel suo libro ‘Il mondo al contrario’ ha scritto: “Anche se Paoladi cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”. Un concetto ribadito nella sua intervista a Tv play. Forse casualmente nella stessa ...

Non voglio metterlo al rogo, ma proprio perché quasi 80 anni fa c'è chi ha dato la vita per cacciare un regime assassino ora -Bonaccini - può esserci unche può dire queste ...E sulle sue tesi: "Ho diritto a esprimere la mia opinione" "Non dirò nulla sul contenuto ... Lo afferma, in un'intervista al 'Corriere della Sera', il generale Roberto, al centro delle ...E il capogruppo dem in commissione Difesa, Stefano Graziano,: "Meloni dica se lei sta dalla ...sinistra di sostenere che esisterebbero frizioni all'interno del governo sulla questione...

Il generale Vannacci insiste: «Il libro Non cambierei nulla. I gay ... Open

Il generale torna sulla pallavolista, definendola «bravissima e intelligente». E spiega il suo pensiero: «Se vedo una persona con pelle scura non la identifico subito come italiana» ...Nonostante la situazione non sia delle più rosee la parola su cui insiste la Meloni è prudenza ... La telefonata lunga e cordiale che il ministro dei Trasporti ha avuto con il Gen. Vannacci viene ...