Vannacci | da 8mila anni l' italiano è bianco | ma è giusto che Egonu giochi in azzurro Il cardinale Zuppi | «Il fascismo è disprezzo del diverso»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tiene ancora banco la vicenda di Roberto. Oggi la riaccende lo stesso generale con un video nel quale parla della pallavolista Paola: «quando vedo una persona che ha la pelle scura non la identifico immediatamente come appartenente all’etnia italiana non perché sono razzista ma perché dal’stereotipato è». Ed è subito polemica. Forse casualmente...

...non perché sono razzista ma perché daanni l'italiano stereotipato è bianco'. Ed è subito polemica. Forse casualmente nella stessa giornata, a fare da contraltare alle parole di, ci ...Il generale Robertoha fatto un'affermazione imprecisa quando ha detto: "L'italiano daanni è identificato con la pelle bianca. Se vede una persona dalla pelle scura non pensa ad un italiano". Non è del ..."Quando vedo una persona con la pelle scura ha aggiuntonon la identifico subito come italiana. L'italiano daanni è identificato con la pelle bianca. Se vede una persona dalla ...

Vannacci torna ad attaccare Egonu: «Gli italiani bianchi da 8 mila anni» Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...“Egonu È una fortuna che in questo Paese devitalizzato ci siano giovani come lei” ...