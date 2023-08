Vangelo di oggi 24 Agosto 2023 | Gv 1 | 45-51 | Video commento

...della Chiesa e fioriscono come 'frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore' anche'. ... E 'per don Minzoni amore significava impegno di annuncio del, legame con la sua comunità, '......della Chiesa e fioriscono come 'frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore' anche'. ... E 'per don Minzoni amore significava impegno di annuncio del, legame con la sua comunità, '...Gesù era il Figlio di Dio, cioè quella scala di cui Egli stesso parla neldi: 'vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo'. Ma bisogna rinunciare ...

VANGELO DEL GIORNO MERCOLEDI 23 AGOSTO 2023 Sei ... La Luce di Cristo

Nell’udienza generale odierna papa Francesco ha descritto l’evangelizzazione nel Sud America grazie alla Madonna di Guadalupe, continuando la ...“L’incontro nazionale delle presidenze diocesane sarà un appuntamento in cui l’associazione, pienamente sintonizzata nel cammino sinodale della Chiesa italiana, vuole riflettere...(Fonte: AgenSIR - Ne ...