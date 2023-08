(Di giovedì 24 agosto 2023) L’Istruzione tecnica e quella professionale sono, è assolutamente risaputo e consolidato, più che altro radicato nelle coscienze dei genitori e dei numerosissimi alunni che li scelgono, validissime e strepitose alternative culturali e formative dotate di pari valore e di pari dignità. Ne parliamo, a pochi giorni dall’inizio dell’anno, con il prof.dal 2019 e attualmente alla guida, con autorevole competenza organizzativa, gestionale e normativa, dell'I.T. Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico (PA)., laureato in Chimica, è nel mondo della scuola da circa trenta anni. Ha insegnato Chimica nelle scuole superiori, Scienze negli ex centri Eda e nelle scuole secondarie di primo grado ed è stato collaboratore del DS ...

le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile", e da Fondazione CRT Proseguonoeventi in programma per celebrare la valorizzazione della Via dell'Abate, da ...oggetti antichi possono aggiungere eleganza e originalità a qualsiasi ambiente. Spesso questi ... l'eleganza, la sostenibilità e l'originalità, per cui possono trasformare equalsiasi ......crede nel territorio e nelle sinergie che possono nascere dall'obiettivo condiviso di... come dimostra l'attenzione della stampa nazionale eartisti e intellettuali che vi hanno ...

Valorizzare gli Istituti Tecnici e Professionali, puntiamo su abilità e competenze utili per la nuova realtà 4.0: INTERVISTA al dirigente scolastico Angelo Nasca Orizzonte Scuola

L’AQUILA – “La Perdonanza ha un significato importantissimo, prima di tutto storico in quanto festa sacra, ma soprattutto moderna e attuale, in quanto trasmette dei valori non consueti, non frequentat ...