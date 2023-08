(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNasce una nuova Associazione per la valorizzazione delbianco pregiato. ‘di’ è il nome scelto dai fondatori Gianmaria Cataudo (Presidente), Marco Paolillo (Vicepresidente), Stefano Zerella (Segretario), Benedetto Catalano (Tesoriere) e Giuseppe Russo (Consigliere). L’Associazione ‘di’, se pur nata da poco, ha già iniziato a riscuotere ampio risalto e fiducia nel progetto con il tesseramento di tante persone che hanno deciso di abbracciare e sostenere questa iniziativa. Il primo evento targato dalla neo-associazione ‘di’, intitolato ‘Faestivum’, prenderà il via il prossimo 1 e 2in piazza Umberto I alla frazione di Beltiglio. Stand gastronomici e musica dal vivo ...

Nasce una nuova Associazione per la valorizzazione del tartufo bianco pregiato. 'di' è il nome scelto dai fondatori Gianmaria Cataudo (Presidente), Marco Paolillo (Vicepresidente), Stefano Zerella (Segretario), Benedetto Catalano (Tesoriere) e Giuseppe Russo (...Nasce una nuova Associazione per la valorizzazione del tartufo bianco pregiato. 'di' è il nome scelto dai fondatori Gianmaria Cataudo (Presidente), Marco Paolillo (Vicepresidente), Stefano Zerella (Segretario), Benedetto Catalano (Tesoriere) e Giuseppe Russo (...

Valli di Ceppaloni, festa del tartufo 'nero estivo': al via 1 e 2 settembre anteprima24.it

Il primo evento targato dalla neo-associazione ‘Valli di Ceppaloni’, intitolato ‘Faestivum’, prenderà il via il prossimo 1 e 2 settembre in piazza Umberto I alla frazione di Beltiglio. Stand ...Nasce una nuova Associazione per la valorizzazione del tartufo bianco pregiato. ‘Valli di Ceppaloni’ è il nome scelto dai fondatori Gianmaria Cataudo (Presidente), Marco Paolillo (Vicepresidente), Ste ...