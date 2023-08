Va fuori strada con scooter elettrico a Roma | morto 19enne

Leggi su agi

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - Ancora un incidentele mortale a. E' avvenuto questa notte alle 3.30 in via Cristoforo Colombo, all'incrocio con viale Marco Polo, dove uno"Ecooltrasharing", per cause in via di accertamento, è uscito. A perdere la vita, dopo essere stato trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni, un ragazzo di 19 anni che guidava il mezzo. Con lui sul motorino anche una ragazza di 18 anni ricoverata in codice rosso presso l'ospedale San Camillo. Sul posto per i rilievi gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale diCapitale. In relazione all'incidente mortale in pm dihanno aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il pm di turno Mario Dovinola, con il ...