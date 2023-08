Usa | - 5 | 2% ordini beni durevoli a luglio | peggio di stime

Sono diminuiti più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani , nel mese di luglio 2023. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un decremento mensile del 5,2% dopo il +4,4% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +4,7%). Le stime di consensus indicavano un calo del 4%. Il dato "core" , ...beni durevoli in luglio su base mensile (MoM) - 5,2% , in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era - 4%).Escludendo glidel settore trasporti, il dato è salito dello 0,5%, oltre il +0,2% di giugno. Escludendo la difesa, categoria molto volatile, il dato ha registrato un ribasso del 5,4%, mentre ...

USA, ordini beni durevoli luglio -5,2%: peggio delle attese LA STAMPA Finanza

New York, 24 ago. (askanews) - A luglio, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato un ribasso superiore alle attese, dopo il notevole rialzo del mese precedente. Come riporta il ...