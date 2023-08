Usa 2024 | il primo dibattito tra i candidati repubblicani

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Non è stato untelevisivo particolarmente memorabile quello tenutosi a Milwaukee tra ialla nomination presidenziale repubblicana. L’assenza di Donald Trump, che ha deciso di non partecipare visto il suo significativo vantaggio nei sondaggi, si è fatta sentire. Sono comunque emersi alcuni elementi interessanti. Probabilmente la performance più decisa è stata quella del businessman Vivek Ramaswamy. La sua strategia è risultata subito chiara: imitare il Trump delpresidenziale dell’agosto 2015. Un, ricordiamolo, che lanciò di fatto l’ascesa politica dell’ex presidente, che fino ad allora non era stato preso granché sul serio sulle sue intenzioni per la corsa verso la Casa Bianca. Ramaswamy ha quindi puntato tutto sulla critica al professionismo politico e ha assunto alcune ...