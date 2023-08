US Open | Monaco avverte | “Chi si aspetta un dominio di Sinner rimarrà deluso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Fare il punto della situazione. Siamo reduci da quel che è accaduto nel corso dei due Masters1000 nordamericani, a Toronto e a Cincinnati, che hanno visto i successi di Jannikin Canada e di Novak Djokovic in Ohio. Due riscontri da interpretare e da valutare nell’ottica degli US, ultimo Slam dell’annata il cui inizio è previsto la prossima settimana. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (giornalista di Eurosport) e con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport), in onda sul canale Youtube di OA Sport, sono stati analizzati questi riscontri. Si è partiti dall’atto conclusivo tra Djokovic e Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) di Cincinnati, che tanto ha fatto parlare per la qualità e l’intensità. “Una battaglia incredibile, soprattutto per quanto visto nel terzo set. Non era così ...