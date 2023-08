Us Open 2023 | qualificazioni | avanti Travaglia e Vavassori | fuori Gigante e Lavagno

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) A Flushing Meadows la seconda giornata di incontri di qualificazione degli Ussi chiude con due vittorie e due sconfitte per gli azzurri nella nottata italiana. In un match durato circa tre ore e dominto dai servizi arriva lo splendido successo di Stefanoai danni dello slovacco Gombos con il punteggio di 6-7(1) 7-5 7-6(6). Bravo l’azzurro a non mollare dopo il primo set, in un incontro in cui non ha più concesso palle break dal settimo game della frazione inaugurale. Vince anche Andrea, che contro l’esperto Dzumhur recupera un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo parziale prima di imporsi per 7-6(3) 6-4. ITALIANI IN GARA GIOVEDI’ 24 AGOSTO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Fa male la sconfitta di Edoardo, che al suo esordio nelle ...