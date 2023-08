US Open 2023 | il tabellone di Matteo Berrettini Esordio contro Humbert nel quarto di Medvedev

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023)si presenta agli UStra tanti punti interrogativi. Rinfrancato dalla prestazione di Wimbledon, il romano ha fatto fatica a ritrovare quello smalto nei Masters1000 di Toronto e soprattutto di Cincinnati, dove la sconfitta per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, giocatore che non vinceva una partita da maggio, è stato un chiaro campanello d’allarme. Da capire, quindi, chevedremo a New York.inizierà il proprio cammino, affrontando il mancino Ugo. Un tennista di classe che potrebbe mettere in difficoltà il nostro portacolori, specie se la sua mobilità non dovesse essere al meglio. A seguire la successione prevede l’incrocio nel secondo turnouno tra il francese Rinderknech e l’argentino ...