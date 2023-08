US Open 2023 | il tabellone di Lorenzo Musetti Fritz | Tsitsipas e Djokovic sulla strada dell’azzurro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Si è svolto il sorteggio delprincipale di singolare maschile degli USdi tennis: uno dei due azzurri inseriti tra le 32 teste di serie è, numero 18 del seeding, che dunque potrà incontrare i giocatori che lo precedono nel ranking ATP soltanto a partire dal terzo turno. L’inizio del torneo,carta, si annuncia soft per l’azzurro, che deve attendere per conoscere il nome del primo avversario, in quanto esordirà contro un qualificato. Al secondo turno il toscano dovrebbe incontrare il transalpino Gregoire Barrere, a patto che il francese vinca all’esordio a sua volta contro un qualificato. Dal terzo turno lasi fa impervia per l’azzurro:essendo uno dei tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso "le sue condoglianze a tutti coloro che sono morti" nello schianto di ieri del jet della Wagner. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass. Putin, in ...L'azzurro e lo spagnolo debuttano contro avversari tedeschi Jannik Sinner contro il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del tabellone principale del singolare maschile dell'USsecondo il sorteggio di oggi. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel torneo che comincia lunedì 28 agostodebutta contro il numero 78 del ranking. Sinner è nella metà alta del ...Sorteggiato il tabellone dello US, che sarà trasmesso in diretta e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. Cinque le italiane al via del torneo. Vediamo in dettaglio gli abbinamenti di primo turno e il possibile percorso ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Jannik Sinner contro il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del tabellone principale del singolare maschile dell'US Open 2023 secondo il sorteggio di oggi. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel ...