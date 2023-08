US Open 2023 | favoriti dell’importante torneo statunitense di tennis

(Di giovedì 24 agosto 2023) Con il Masters 1000 di Cincinnati vinto da Novak Djokovic al termine di una finalissima spaziale con Carlos Alcaraz, è ufficialmente calato il sipario sui tornei nordamericani, importanti, che ci hanno sensibilmente avvicinato al grande appuntamento con il circuito del Grande Slam. Gli Stati Uniti sono pronti, infatti, per calamitare le attenzioni del mondo delcon una manifestazione che storicamente ha contribuito a costruire i fenomeni di questo sport. Quali saranno idell’USnelle divisioni maschili e femminili? Ecco cosa aspettarci. USmaschili e femminili: i soliti noti in lotta (Credit foto – ATP Tour)Il cemento più importante e famoso dell’universo della racchetta è pronto a martellare le giornate dei ...

È lo stesso 38enne statunitense ad annunciare via social il ritiro: i prossimi Us- a cui ... 24 agostoEra in vacanza con la famiglia, proveniente da Norimberga, ed alloggiava sulle colline di Costa Vescovato il bambino di 9 anni che oggi, dopo due giorni di ricovero, è stato dichiarato clinicamente ...Dopo unricco di successi ed emozioni caratterizzato dal sesto posto nella gara d'esordio di ... che significa secondo a livello europeo trattandosi di una gara "" e quindi aperta anche ad ...

Qualificazioni US Open 2023, Day 2: subito eliminato Fognini, gli unici a passare al 2°T sono Travaglia e Vavassori. Eurosport IT

Fare il punto della situazione. Siamo reduci da quel che è accaduto nel corso dei due Masters1000 nordamericani, a Toronto e a Cincinnati, che hanno visto i successi di Jannik Sinner in Canada e di No ...Il tennista azzurro, n.146 del mondo, è stato battuto dal numero 191 del ranking, in tre set 1-6 6-1 6-1. Quanto agli altri italiani, avanti Vavassori e Travaglia, eliminati Cobolli e Gigante ...