Uomo accoltellato nel Napoletano | ipotesi ferimento dopo una lite

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 30 anni, di Afragola (Napoli), già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato nell’ospedale di Frattamaggiore per ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’avrebbe litigato ad Afragola con alcune persone a lui sconosciute finendo per essere. Sull’episodio indagano i carabinieri di Afragola. Il 30enne non è in pericolo di vita, ha riportato ferite al costato e alla gamba destra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

1' di lettura 23/08/2023 - Intorno alle 18.20 di martedì pomeriggio al distributore Is di Via De Amicis unhail compagno della sua ex fidanzata. L'aggressore, un 46enne napoletano, si sarebbe fermato con la macchina e, una volta sceso dall'auto, avrebbe avvicinato la coppia. A quel punto ...Genova . Continua a sostenere di avere agito per difendersi Sergio Frisinghelli , l'di 58 anni che lo scorso sabato haa morte il vicino di casa, il 35enne Alessio Grana, al culmine di una lite avvenuta nella palazzina di via Costamezzana, a San Siro, sulle alture ...Avrebberoa morte un connazionale di 30 anni, Friday Endurance (detto "Eddy") per motivi non ancora chiariti del tutto. Ed erano a quanto pare già pronti a lasciare l'Italia dopo il delitto, visto ...

Uomo accoltellato all’addome in pieno centro a Milano: ricoverato in gravi condizioni La Repubblica

Episodio di violenza nel maceratese che ha visto il culmine di una lite, avvenuto davanti all'ex compagna, dove un uomo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo che era in compagnia della donna e ...L'aggressore, un 46enne napoletano, si sarebbe fermato con la macchina e, una volta sceso dall'auto, avrebbe avvicinato la coppia. A quel punto si sarebbe scagliato contro il rivale, ferendolo con un ...