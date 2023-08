Uomini e Donne News | Ecco Cristian Il Nuovo Tronista!

(Di giovedì 24 agosto 2023) Grandi novità nel mondo di, è appena stato presentato il primo tronista ufficiale della nuova stagione. Si tratta ditutti i dettagli sultronista di! Il noto dating show di Canale Cinque, “”, condotto dall’inossidabile Maria De Filippi, apre le porte alla nuova stagione 2023/2024 svelando l’identità del suotronista. E’, un giovane romano di 22 anni che si prepara a conquistare i telespettatori dal Trono Classico. Il giovane non è solo un volto fresco in cerca d’amore: è anche uno studente al terzo anno di fisioterapia e, nel suo tempo libero, si dedica con passione alla consegna di pizze. Un modo, come lui stesso ha ...

Uomini e Donne, Brando è il nuovo tronista! Brando è il secondo nuovo tronista di Uomini e Donne! Dopo l’arrivo di Cristian, anche Brando sarà uno dei ragazzi che siederà sul trono più ambito d’Italia ...Uomini e Donne sta per tornare in onda. Secondo le indiscrezioni che circolano il dating show di Maria de Filippi potrebbe partire dall' 11 settembre. Nel frattempo negli ultimi minuti attraverso i ...