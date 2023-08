Uomini e Donne | crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Parla l’ex corteggiatore e chiarisce come stanno le cose

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo aver trascorso una parte delle vacanze separati, sui social hanno iniziato a circolare alcune voci in merito a una presuntafratronista die la sua scelta dopo essere stati insieme a Ischia e in altre località balneari in Campania sono partiti in vacanza con gli amici, scatenando i loro follower. Dopo aver ricevuto una valanga di messaggi in privato, oltre ai tanti commenti sotto ai suoi post perché “colpevole” di essere andato a Ibiza senza la fidanzata, è arrivata l’ironica risposta diin una storia sul suo profilo Instagram.di Caserta ha postato un breve video in cui prima beve un bicchiere d’acqua e poi ...