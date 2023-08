Uomini e Donne | Brando è il nuovo tronista!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 agosto 2023)è il secondotronista di! Dopo l’arrivo di Cristian, anchesarà uno dei ragazzi che siederà sul trono più ambito d’Italia. Ha 22 anni, vive a Treviso, è amante dello sport, ha lavorato come cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore ed ha un passato difficile. Come da lui stesso confessato, non ha un rapporto molto sereno con il padre che lo ha abbandonato da piccolo e questo per anni è stato motivo di conflitti e di chiusura, anche con gli altri. Per la prima volta, avuole mettersi in gioco ed aprirsi davvero all’amore. Qui il video completo. L'articolo proviene da Isa e Chia.