Una manovra per le famiglie | le priorità del governo Foti | “Lavoro e persone al centro”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Una“prudente” spiega il premier Meloni. Una“complicata” aveva avvisato il ministro dell’Economia Giorgetti. Il bagno di realismo del presidente del Consiglio, del titolare del Mef fanno preesagire che non sarà una“espansiva”, come si suol dire, ma l’esecutivo è già alper mettere mano alleindividuate. Meloni predica prudenza e responsabilità ai suoi ministri, l’atteggiamento con cui rivendica di aver finora mantenuto a bassi livelli lo spread (60 punti più basso di un anno fa) tra Btp e Bund decennali tedeschi. Un approccio consigliato anche dal rallentamento dell’economia della stessa Germania che rischia di inguaiare l’intera Unione europea. Lunedì è previsto il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva.: Rendere ...

... se approvata dal Consiglio, libererebbe spazi dialla mobilità sullo Stretto, accorciando ...un passo in avanti" "Invece " ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni " ancora...C'èdata per il primo Consiglio dei ministri dopo le ferie: lunedì 28 agosto, quando comincerà la discussione sulladi Bilancio del 2024. Intanto, la premier si è scontrata con la ...Se però qualcuno mi porterà a dover diventare il paladino di questa battaglia, io lo farò: sul campo di battaglia,certa esperienza ce l'ho. Se volete coinvolgermi in questastrategica, ...

Bonus secondo figlio, mutui agevolati e aiuti alle neo mamme: cosa c'è nella manovra per le famiglie ilmattino.it

Ritiene che dopo la morte di Berlusconi sia in corso una emarginazione dell’ala moderata nella maggioranza ... Ma mi sembra che anche su questo la vera manovra che sta facendo la Meloni sia la ...e su cui gli ambienti di maggioranza si stanno orientando a trovare una mediazione, tantopiù nel caso che l’Europa aiuti sulla finanziaria e il Patto. Il ministro dell’economia Giorgetti, ...