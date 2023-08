Un tesoro maledetto nei sotterranei del tribunale di Milano

Leggi su agi

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI – Proiettili, armi, documenti di proclami e rivendicazioni, le macchine da scrivere con cui sono stati scritti ma anche biciclette, gioielli, tubi di rame, animali impagliati, decespugliatori. C'è un posto neidel Palazzo di Giustizia didove sono conservati 80mila reperti della storia d'Italia, grande e piccola, dal 1960 a oggi. È un luogo polveroso, umido, con gli arredi a dir poco cadenti a cui si accede attraverso un corridoio oscuro e fatiscente. L'AGI ha visitato l'archivio dei corpi di reato che comprende una ventina di locali in cui sono custoditi gli oggetti che hanno segnato le inchieste più importanti, quelle di stragi e terrorismo, ma anche tante vicende criminali comuni. I faldoni impilati sono stropicciati, se non mangiati dal tempo, anche perché giacciono in stanze, tranne una, dove non c'è un sistema di ...