Un nemico che ti vuole bene | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 24 agosto 2023) Unche tiè statoda una. Stando a quanto dichiarato da Denis Rabaglia, regista del, a raccontargli l’accaduto fu il regista polacco Krystof Zanussi, durante un workshop in Tbilisi. Lada cui ilprende spunto infatti, sarebbe accaduta in Georgia. Nella realtà un uomo salvò un killer che operava per la mafia russa, e questi tornò a ringraziarlo proponendogli un patto. Come spiega Moviestruckers, Il tutto emerse nel 2004 quando Rabaglia si trovava a Tbilisi, in Georgia, per un workshop. “Mentre eravamo lì, qualcuno raccontò a Zanussi lache è poi l’inizio del, ovvero di un uomo che aveva salvato la vita a un killer della malavita ...