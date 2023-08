Un missile o una bomba | chi o cosa ha distrutto l’aereo di Prigozhin

'Escludo decisamente la versione dell'utilizzo dei sistemi di difesa aerea. C'è un video dell'incidente aereo e si vedefrazione di cielo: non ci sono tracce di unterra - aria. Potrebbe essere stato un cacciabombardiere Sì. I testimoni parlano di due esplosioni nel cielo: sicuramente non è opera della ...Sui social network, conti vicini alla Wagner suggerivano che fosse stato lanciato unterra - aria per spiegare l'incidente.vendetta per l''azione di due mesi fa che aveva dimostrato la ...Il corpo di Prigozhin non è ancora stato identificato ma, riferisce Al Jazeera citandofonte della compagnia Wagner, il suo telefono è stato trovato sul luogo dell'incidente. Guerra Abbonati per ...

Corea del Nord, allerta del Giappone: lanciato un “sospetto missile balistico” Sky Tg24

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia.Gli Usa ritengono che sia stato un missile terra-aria proveniente dall'interno della Russia ad abbattere l'aereo con a bordo presumibilmente il capo della Wagner Yevgheny Prigozhin: lo scrive sul prop ...