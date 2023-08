Ultimo saluto a Toto Cutugno tra applausi e le note de “L' Italiano”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – Unche va oltre la tristezza e unisce le centinaia di persone che questa mattina nonostante il caldo si sono trovate nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano per ricordare, scomparso lo scorso 22 agosto all'ospedale San Raffaele dopo una lunga omelia. Fin dalla prima mattina, la chiesa era gremita tanto che molti hanno potuto seguire la funzione solo dal sagrato. Famigliari, amici e tanta gente comune si sono trovati tutto insieme nel ricordo del cantautore toscano, ma milanese di adozione. Fu proprio in questa chiesa che nel 1971aveva sposato sua moglie Carla, vivendo poi nel quartiere quasi come un semplice membro della comunità. Sul sagrato erano presenti diverse corone di fiori, tra le quali una di Gigi D'Alessio. Tra gli amici ...