Ultime Notizie Roma del 24-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano non devi trovarti recuperati tutti e 10 i corpi delle persone a bordo del jet privato del gruppo Wagner precipitato in Russia nella lista dei passeggeri del volo C’erano anche il fondatore del gruppo dei mercenari nel suo braccio destro la conferma della loro presenza è stata dell’agenzia federale russa per il trasporto aereo per avere la certezza che la squadra di Putin e si è davvero morto però bisognerà attendere l’analisi del DNA ma una fonte politica di Wagner ha confermato Dal jaziras cellulare di prigogine È stato rinvenuto accanto ad uno dei corpi Prima mentre il cremino tace su quanto avvenuto ieri il presidente russo Vladimir Putin non ha fatto alcun cenno alla vicenda a margine della celebrazione del l’ottantesimo anniversario della battaglia di nella ...