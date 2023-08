Ultime Notizie Roma del 24-08-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Russia un aereo con a bordo 10 persone precipitato nella regione di tver tra Mosca e sanpietroburgo secondo Rosaria zia agenzia federale del trasporto aereo Russo il fondatore della Wagner prigogine era nell’elenco dei Passeggeri assieme al suo vice nella gerarchia della Wagner dmitry utkin sarebbero morti entrambi i loro cadaveri identificati secondo i servizi di emergenza Russi non ci sono superstiti il business Jet Legacy 600 con numero di registrazione ra02 795 che apparteneva prigogine è stato abbattuto dal fuoco della Difesa aerea russa sono stati recuperati tutti e 10 corpi il capo del gruppo Wagner eroi della Russia vero patriota prigogine è morto a causa dell’azione dei traditori della Russia ma anche all’inferno Sarà il migliore Gloria alla ...