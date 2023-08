Ultime Notizie Roma del 24-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio anche Rosa via Appia l’agenzia federale russa per il trasporto aereo ha confermato la morte di prigogine il capo delle Milizie Wagner a bordo del Jazz abbattuto ieri 23 agosto tra Mosca e sanpietroburgo 10 in tutto le vittime tra cui il suo braccio destro e altri paramilitari il gran caldo ha i giorni contati l’anticiclone africano che nella seconda metà di agosto ha impennato la colonnina di mercurio lascerà progressivamente il posto all’arrivo di temporali anche associate nubifragi con grandine Molte le zone che potrebbero essere interessate dalle precipitazioni in questo ultimo weekend del mese e inizia Come previsto alle 13 ora locale erano le 6 in Italia lo scarico nell’oceano delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima ...