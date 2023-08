Ultime notizie Nyt | Pentagono addestrerà piloti F 16 ucraini negli Usa

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il giorno dopo l’incidente di Prigozhin, il cui jet privato si è schiantato ieri in Russia, primi commenti degli Stati Ue. “Noi non c’entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile”, dice Zelensky. “Non è un caso se tutti pensano al Cremlino”, mentre Putin al momento sceglie il silenzio. Nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, Kiev lancia una missione speciale in Crimea e pianta una bandiera ucraina sulla penisola