Ultime Notizie – Fukushima | inizia sversamento acqua radioattiva in mare Ira Cina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Un atto estremamente egoista e irresponsabile in spregio all’interesse pubblico globale”. Così il ministero degli Esteri cinese ha definito la decisione del Giappone dire il rilascio nell’Oceano Pacifico dellerefluadell’impianto nucleare disottoposte a trattamento. Il governo cinese adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute della popolazione, ha aggiunto Pechino in una nota, ribadendo la sua ferma opposizione all'”atto illecito” di Tokio. “Lo smaltimento dell’contaminata dal nucleare diè una questione importante per la sicurezza nucleare. Il suo impatto va oltre i confini del Giappone e la questione non è affatto una questione privata del Giappone”, si legge nella ...