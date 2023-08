Udinese | molti dubbi sul futuro di Pafundi | si complica il rinnovo di contratto

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) In casaultimamente il clima sta diventando un po’ teso e, dopo la vicenda di Lazar Samardzic, ora scoppia anche il caso Simone. Ildel diciassettenne, che ha incantato con la Nazionale ai Mondiali Under 20, resta un mistero poiché si trova davanti ad un bivio: restare in Friuli oppure andare altrove. In bianconero probabilmente troverebbe poco spazio vista la folta concorrenza di Beto, Thauvin, Deulofeu, Lucca, Success e Brenner e, anche se la società ha sempre manifestato la voglia di puntare sul giocatore, quest’ultimo potrebbe decidere di lanciarsi in una nuova sfida. Ad ogni modo qualora dovesse andare a giocare in prestito sarebbe praticamente obbligatori ilcontrattuale di unche scade nel 2025, in modo tale da evitare che vada a scadenza il prossimo ...