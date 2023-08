Ucraina | Tosi Fi | ‘serve forte azione diplomatica Ue | guerra danneggia tutti’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non si può non armare l’perché vorrebbe dire condannarla alla sconfitta. E’ sempre più chiaro che, tra i vari scenari possibili, l’unica via certa è l’accordo, perché questanon solo l’ma l’intera Europa. L’interesse dell’Europa è che lafinisca, per questo occorre una fortissimaeuropea”. Lo ha detto Flavio, deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà Estate su Rai Tre. L'articolo CalcioWeb.

