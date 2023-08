Romanoha parlato con Avvenire della situazione ine delle prospettive di pace, sempre più lontane. "La mia preoccupazione è la stessa del 24 febbraio 2022, ma l'intensità del dolore è ogni ...... Matteo Lepore, sul tema della guerra ine presenterà il suo libro 'Facciamo pace. Una ... 26 agosto sabato sala VittorioOre 21 "Casadeipensieri2023. Dedicata a Lucio Dalla" con Iskra ...... è di toccare un unico argomento: la guerra, senza fine, sferrata dalla Russia all'. E la pace da costruire per porvi fine. Comunque e contro ogni evidenza. Perch, confida(che sta ...

Ucraina, Prodi: “Cercare la pace non è come fare un patto con il Diavolo” Globalist.it

Ucraina, Prodi ad Avvenire: "Avremmo tanto bisogno di un grande intervento di pace della Ue. Ma le divisioni interne lo impediscono. E allora ci ritroviamo in guerra e senza un'evidente mediazione".Ai saluti finali, Romano Prodi si concede una battuta, amara: «Vorrei tanto che questa intervista non uscisse mai. Vorrebbe dire che tutto si è magicamente risolto». Invece, così non è. Come prevedibi ...