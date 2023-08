Ucraina | P Chigi si illumina di giallo e blu per festa nazionale | solidarietà a Kiev

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - In occasione delladell', che ricorre oggi, 24 agosto, e che commemora la dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica avvenuta nel 1991, per manireper l'aggressione militare subita dal popolo ucraino, sarannote con i colori della bandiera dell'numerose sedi di Governo e Palazzi istituzionali europei e alcuni monumenti simbolo. La presidenza del Consiglio dei ministri aderisce all'iniziativando con i colori nazionali dell'la facciata principale di Palazzo, prospiciente piazza Colonna, dal tramonto di oggi all'alba del 25 agosto .

